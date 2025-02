Votante do Oscar: 'Não sabia de Ainda Estou Aqui até nomeação; dei 3 votos'

Como a Academia do Oscar não divulga os números oficiais, se sabe que pelo menos 9.945 membros estão aptos a votar. Segundo a Variety, especialistas apontam que o tamanho de participação nas categorias pode variar de 30% a 70%.

Categorias podem sofrer abstenções. A Variety conversou com 84 membros únicos votantes do Oscar, todos anônimos. Destes, foram observados que as categorias que mais tiveram abstenções foram de melhor curta-metragem, melhor documentário e melhor filme internacional - que o Brasil concorre com "Ainda Estou Aqui".

O filme, aliás, foi percebido pelo editor da Variety como possibilidade de ser indicado a melhor filme após as conversas diretas com eleitores. Segundo ele, nem sempre as estatísticas conseguem capturar todos os potenciais indicados e favoritos se for considerar unicamente as indicações em outros prêmios do circuito.

Na categoria de melhor atriz, o editor da revista observou que Madison e Torres são os nomes mais potentes entre os membros internacionais, enquanto Erivo e Moore carregam forte apoio entre os eleitores dos Estados Unidos. "O filme de Moore é o mais polarizador, e o que achei mais interessante é que subestimamos o quanto os filmes de terror são uma barreira para a entrada de cinéfilos [o mesmo vale para musicais]".

Apesar das citadas, David encontrou um eleitor anônimo que desafiou as opções favoritadas na categoria de melhor atriz e decidiu manter seu voto em Karla Sofía Gascón, que deve comparecer na cerimônia. "Não me importa o que as pessoas fazem durante seu tempo privado? Eu votei nela, mesmo que ela não vença", afirmou o votante anônimo.

A revista Variety vai anunciar suas previsões finais para o Oscar 2025 nesta quarta-feira (26).