'Volta por Cima': a exigência de Violeta que vai mudar toda a vida de Cacá

No capítulo desta terça-feira (25) de "Volta por Cima" (Globo), Cacá teme que Violeta conte a verdade para Jão. Com isso a ricaça coloca uma condição para não revelar a verdade: que Cacá more em sua casa.

A moça acata o pedido e deixa Edson e Jão surpresos ao avisar que está saindo de casa.

Logo após, Cacá não deixa Violeta falar para Ana Lúcia sobre a paternidade de seu bebê. Apesar disso, Osmar pensa em acabar com esse segredo e contar para Madalena que Jão não é pai do filho que Cacá espera.