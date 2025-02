BBB: Vilma detona relação entre Diogo e Aline: 'Não é mulher para você'

A relação entre Aline e Diogo Almeida segue estremecida no Big Brother Brasil 25. Após a revelação de que Diogo havia demonstrado interesse por Geovanna no início do reality, o casal enfrenta constantes desentendimentos. Durante a madrugada desta terça-feira (25), Vilma, mãe de Diogo, não poupou críticas à relação do filho com Aline.

O que houve

Em conversa franca com Diogo, Vilma foi direta e não poupou críticas à Aline. "Eu não erro, pelo amor de Deus, não vai estragar tua vida por causa dessa bobeira não. Ela não é mulher pra você não!"

A mãe do brother continuou com os conselhos e sugeriu o fim do relacionamento entre o casal. "Pode sair porque é um problema sério na tua vida!"