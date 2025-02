Vem virada? Enquete UOL mostra briga eletrizante pela permanência no BBB 25

Strada ganhou muitos votos nas últimas horas. Agora, ela aparece com 42,05%. Pelo jeito, a briga pela permanência vai esquentar na reta final!

Enquanto isso, Diogo Almeida segue tranquilo. Com apenas 14,42% dos votos, ele não parece estar na mira do público neste paredão.

A eliminação acontece nesta terça (25) e será anunciada ao vivo durante o programa na TV Globo. Vote abaixo na enquete do UOL!

BBB 25 - Enquete UOL: Diogo, Vitória ou Vilma, quem você quer eliminar no 6º Paredão? Vitória Fábio Rocha/Globo Diogo Globo/Fábio Rocha Vilma Globo/Fábio Rocha A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.