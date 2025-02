'Vale Tudo' vai ser diferente? Globo promete 'releitura vintage' da novela

Após exibir o primeiro trailer do remake de "Vale Tudo", a Globo realizou nesta terça-feira (25) a primeira coletiva de imprensa sobre a trama que promete fazer "uma releitura vintage" do clássico de 1988.

O que aconteceu

O diretor artístico Paulo Silvestrini comentou a repercussão do primeiro material veiculado na TV. "Sensação de ter entrado no ar. É o primeiro contato da nossa obra com o público, a primeira vez que a gente assina e entrega essa carta de intenções. Nosso desejo é alcançar as pessoas, tocar o coração do fã, chamar a atenção de quem tem curiosidade e de convidar quem não conhece, quem não frequenta esse universo encantador das novelas"