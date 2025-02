Falsa e arrogante: Camilla é massacrada em Sincerão no BBB 25

João Pedro

O líder apontou Vitória. Ele chamou a atriz de 'Maria Vai com as Outras'. Segundo ele, ela espera as pessoas escolherem suas batalhas e vai atrás. Ele também a chamou de ingrata. Para o júri, ele pipocou.

Diego Hypolito

O brother escolheu o tema controlador e Camilla para o embate. Ele citou algumas situações em que ele não foi ouvido e também falou do embate entre a sister e Vitória. De acordo com ele, Camilla deixou a atriz vulnerável. Para o júri, ele pipocou.

Vinícius

Com o tema covarde, ele chamou Diogo. Ele apontou que houve situações em que ele não teve respeito com outros confinados, principalmente com sua dupla, a Aline. O brother ainda alertou que a máscara do ator está caindo. Para o júri, ele mandou bem.