Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 26/2 a 8/3

Ronaldo mostra a coluna para Beto. Onofre recomenda que Sérgio mantenha a farsa sobre o envolvimento de Cássio e Beatriz. Maristela descobre que Juliano a rouba. Beatriz se desespera. Beatriz conversa com Beto. Teresa desconfia das saídas de Jacira. Jacira flagra Nelson escondido no camarim de Alfredo. Onofre repreende Beatriz por ter beijado Beto na rua. Beatriz afirma a Beto que os dois terão que namorar escondidos.

Segunda-feira, 3 de março

Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz. Beatriz afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela. Ronaldo se sente diminuído pelo talento de Beto. Clarice confidencia a Teresa que teve boas lembranças de sua gravidez. Jacira se encanta com Cássio. Anita convida Alfredo para morar em sua casa. Érico se muda para a casa de Marlene. Zélia descobre a relação de Basílio com Maristela. Beto se irrita ao ver Cássio beijando Beatriz na novela. Beatriz ouve quando Bia e Cássio confessam suas falcatruas contra ela.

Terça-feira, 4 de março

Beatriz denuncia as armadilhas de Bia e Cássio para Sérgio. Glorinha tem um problema com o salão. Raimundo pede que Ronaldo cuide da divulgação do disco de Lígia. Raimundo convida Marlene para jantar. Beto revela a Clarice as atitudes de Bia contra Beatriz. Zélia ameaça Basílio. Beto aceita a sugestão de Ulisses. Beto vê quando Cássio anda de mãos dadas com Beatriz na frente de uma multidão.

Quarta-feira, 5 de março