Vetos definidos, casal em crise e alerta falsidade: a madrugada no BBB 25

"Você falou que eu estava vivendo um conflito. [...] Parecia que eu estava com você, mas estava na dúvida se queria estar com você ou com outra pessoa.", desabafou Diogo. Aline, por sua vez, evitou prolongar a discussão e se afastou, deixando a situação indefinida.

Mais tarde, Vilma reprovou relacionamento

Após o desentendimento entre o casal, Vilma conversou com Diogo e foi direta ao aconselhar o filho a terminar o relacionamento com Aline. "Encerra isso aí. [...] Ela é o tipo de mulher que atazana a vida do cara.", disparou Vilma, deixando claro seu descontentamento com o romance.

Vilma ainda disse mais. "Ela não é mulher para você", declarou ao filho.