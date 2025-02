'Quero que dure muito': atriz de 'A Roda do Tempo' sobre empolgação dos fãs

Não fico pensando se Rand me representa, se eu serei sempre identificado por ele. É um bom personagem, tento fazer o melhor possível, sem me preocupar se ficarei marcado pelo personagem a ponto de me atrapalhar. Mas, claro, que eu espero que ele represente muita coisa dentro da minha carreira. Eu, como todo mundo, estou me dedicando bastante à série.

Josha Stradowski e Madeleine Madden em "A Roda do Tempo" Imagem: Prime Video/Divulgação

Stradowski esteve no Brasil em dezembro do ano passado para promover na CCXP 24 a série adaptada dos livros de aventura de Robert Jordan. Com ele, vieram também Rafe Jenkins, que comanda a produção da série, e a atriz Madeleine Madden, que interpreta Egwene al'Vere, filha do prefeito da vila onde a ação se passa.

Madeleine Madden diz amar sua personagem e comenta que já sabia que a repercussão seria grande, com fãs intensos. "Os livros formam uma grande comunidade no mundo, é impossível ir a algum lugar e não encontrar fãs da saga. Eu quero que isso dure bastante."

A terceira temporada de "Roda do Tempo" levou dois anos para ficar pronta. "A Roda do Tempo' demanda muito tempo!", brinca Stradowski. Ele lista dois problemas adicionais para a produção. "Você tem que lembrar que tivemos a pandemia de covid e as greves do pessoal do cinema, enfim, muitas coisas acontecendo pelo mundo. E as gravações são em vários países, com muitas viagens. Foi difícil a gente conseguir ter meses seguidos de gravação."A nova temporada carrega uma expectativa maior dos fãs, porque a narrativa no streaming chega aos acontecimentos narrados no quarto livro da saga, "A Ascensão da Sombra", que é sem dúvida o mais querido pelos seguidores da história. Mas Rafe Jenkins não pensa que isso traga uma responsabilidade maior. "Eu encarei isso como uma grande oportunidade, porque é um livro fundamental dentro da saga. Quanto melhor a história original, mais a gente vai conseguir fazer algo interessante. E você tem razão, é o volume que está sempre nas discussões dos fãs."