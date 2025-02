Paolla Oliveira posta beijão em Diogo Nogueira, e fãs elogiam: 'Casalzão'

Paolla Oliveira, 42, postou uma série de cliques de sua vida íntima e profissional nesta terça-feira (25).

O que aconteceu

Em alguns dos registros, Paolla apareceu ao lado do amado, Diogo Nogueira. Os dois trocaram beijões em frente às câmeras, incluindo um vídeo com uma série de selinhos e trocas de afeto com o cantor.

A rainha de bateria também compartilhou imagens de um ensaio fotográfico. Nas fotos temáticas para o Carnaval, Paolla surgiu no bondinho da Lapa, no Rio de Janeiro, com um look todo dourado. Ela ainda aproveitou o post para dividir momentos com a família e com seu cachorro.