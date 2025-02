Ex de Mumuzinho acusa cantor de abandono parental; ele nega

Marize diz que o músico privilegia os outros dois filhos e não visita Kaik. "Não tem um motorista? O pai não pode vir aqui buscar? Ele me falou uma vez que não vem porque aqui é perigoso, sendo que ele é nascido e criado aqui. Ele tem motorista, então não consigo entender. Imagina uma criança de 13? Não vai entender. [...] Tenho foto, prints e conversas [com mensagens que dizem]: 'Pai, eu te amo', e não tem retorno. 'Pai, quero estar com você'; 'Pai, quando eu vou te ver?', e não tem uma resposta. Só promessas e promessas. E a criança vai vivendo com aquilo na cabeça."

Ela também diz que Mumuzinho não tem cumprido obrigações financeiras com o filho. "Kaik estava para repetir de ano, e eu pedi ajuda do pai com R$ 200 para pagar uma explicadora. O pai disse que não tinha R$ 200 para me ajudar, mas estava em Nova York. Ele tem que fazer o que quiser, mas esse filho foi desejado por ele, ele me pediu muito por ele. [...] Por que isso? Por que esse abandono?."

Eu estou atrás dos direitos dele. Há 5 anos, quando fui atrás da minha advogada por conta dessa sua atitude, depois de muito sacrifício, nós conseguimos um acordo, com o qual você concordou e assinou. Tem 5 anos isso e tem 5 anos que a pensão não está sendo depositada no valor correto. Marize Calheiros

Marize afirma que quer que Mumuzinho pague a pensão segundo o que foi acordado entre eles. "O seu advogado entrou em contato com a minha advogada, porque a gente já não tem mais um diálogo há muito tempo. Ele falou simplesmente para a gente lutar com as nossas armas, que vocês vão lutar com a de vocês. Não sabia que eu estava entrando em uma guerra. Eu só fui em busca do que a gente já entrou em acordo 5 anos atrás. Você falou que não vai pagar. [...] Nós estamos falando de pensão alimentícia, uma coisa que você concordou, está lá a sua assinatura."

Marize é mãe do filho do meio do cantor, Kaik, de 13 anos. O músico também é pai de Harry, 15, e João, 12.

Em nota, Mumuzinho disse que "não existe abandono". "Abandono seria se eu não tivesse nenhuma relação com o meu filho. Devido à minha carreira musical, infelizmente, meus três filhos sofrem com ausência, mas jamais abandono", afirmou.