Madonna ou será Lady Gaga? Maior público de Copacabana é do papa Francisco

Com show confirmado, há expectativa para o tamanho do público que Lady Gaga vai conseguir reunir na praia de Copacabana, um ano após show histórico de Madonna. Até o momento, nenhum popstar superou o papa Francisco, que lidera lista de maiores públicos em eventos únicos em Copacabana, no Rio, com 3,7 milhões de pessoas.

O que aconteceu

Com Gaga, a Prefeitura do Rio de Janeiro prevê um público de pelo menos 1 milhão de pessoas.

O número seria menor que o registrado no show de Madonna em maio de 2024. Pelo menos 1,6 milhão de pessoas ficou na areia e na orla, segundo estimativa da Riotur, empresa de turismo do município do Rio.