Leão: Mania de Você faz jus ao titulo de pior novela da TV brasileira

A novela Mania de Você, da TV Globo, não tem agradado ao público e já sofreu com diversas críticas, inclusive problemas de audiência. Para Leão Lobo, a trama assinada por João Emanuel Carneiro e estrelada por Chay Suede é um erro da emissora.

Para o colunista do UOL, nem mesmo o protagonista consegue cativar a atenção do público. Em sua avaliação, Mania de Você é "muito ruim", apesar de Chay ser "maravilhoso sempre". "A novela é um erro total", disse, no Splash Show.

Leão acredita que a própria trama não ajuda, com diversos furos de roteiro. Ele também acredita que o retorno de Rodrigo Lombardi com o personagem Molina também não teve nenhum impacto. "Nada é de verdade. Não dá para a gente engolir."