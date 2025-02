Joana Prado e Vítor Belfort detonam Carnaval: 'Invocação aos demônios'

Ela e Vítor criticaram também o estímulo à 'carnalidade' presente no evento. "Existe mesmo uma festa toda voltada para a carne, e a gente vê muito nítido: a exposição do corpo, as baterias, os tambores...", analisou Joana. "O maior inimigo do homem é a própria carne. E o Carnaval festeja esses desejos de arrepio", concordou o ex-atleta.