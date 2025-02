Irmãs dizem que Vitória se excluiu sozinha: 'Cara de coitadinha, faz cena'

Após trocarem farpas com Vitória Strada no Sincerão desta segunda-feira (24), Camilla e Thamiris voltaram a criticar a atriz para outros brothers do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com João Gabriel e Maike, Thamiris disse que Vitória "se excluiu" sozinha. "A gente discutiu de igual para igual. E ela fez uma cena do car*lho lá no quarto. Achei cena", pontuou. "É diferente. Só que todo mundo compra [o lado de Vitória], porque a Camilla e eu não temos cara de coitadinha".