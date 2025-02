Luísa Sonza e clima de interior: a semana de festas no BBB 25

Para os brothers se divertirem, o evento terá ainda mesas de jogos de dama e dominó. O cenário também vai trazer ruas de paralelepípedo e uma parte que lembra uma estrada de terra.

Em homenagem a profissão do Líder, também haverá um cavalo mecânico para ser montado pelos participantes. No cardápio, comidas como galinhada, espetinhos, carne seca e milho.

Já na sexta-feira (28), Luísa Sonza se apresenta para os participantes. A cantora terá ainda uma convidada: a argentina Emilia Mernes.

