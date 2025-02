Ex-funcionária diz que 'amiga' forjou assinatura de Ana Hickmann em banco

Uma ex-funcionária das empresas administradas por Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, afirma ter presenciado uma então amiga da apresentadora falsificar suas assinaturas para pelo menos um empréstimo em banco. O caso é referente ao imbróglio judicial no qual Ana acusa Correa de desvio patrimonial.

O que aconteceu

Bruna Petinelli alega ter visto Claudia Helena dos Santos falsificar assinaturas da apresentadora para ao menos um empréstimo no banco Daycoval. A ex-funcionária abordou o assunto em uma conversa por áudio com Hickmann. O teor do diálogo foi vazado pelo portal Leo Dias e a autenticidade da gravação foram confirmados a Splash pela assessoria de Ana.

Petinelli e Ana tiveram uma "longa conversa", na qual a ex-funcionária conta o que presenciou nas supostas fraudes. Conforme a assessoria da apresentadora, Bruna "trabalhava diretamente com Claudia Helena e Alexandre Correa e sabe de muita coisa". Ela deixou de trabalhar ao lado de Correa em outubro de 2023.