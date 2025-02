Encontro de Rudá com Molina faz a reta final de 'Mania de Você' pegar fogo

No capítulo desta terça-feira (25) de "Mania de Você" (Globo), Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia. Enquanto isso, Rudá se esconde no iate do casal de vilões.

Sua presença será notada facilmente por Molina, mas o rapaz não percebe. Com isso, o pai de criação de Luma surpreende Rudá, que conseguirá fugir desse primeiro embate.