De lipo à spa: Indicados ao Oscar vão receber mais de R$ 6 milhões em mimos

O fundador da Distinctive Assets, Lash Fary, falou da importância da bolsa luxuosa, que ajuda outros negócios, inclusive pequenas empresas. "Embora nossos presentes possam ser famosos por serem divertidos e fabulosos, eles também servem como um meio de elevar pequenas empresas, marcas de propriedade de minorias, mulheres empreendedoras e empresas que retribuem".

Fary também cita os incêndios de Los Angeles. "Este ano, logo após os incêndios historicamente trágicos de Los Angeles, encontramos ainda mais maneiras pelas quais nossas celebridades possam fazer o bem em nossa comunidade", falou em comunicado.

O maior valor em presente é uma assinatura da Bright Harbor avaliada em US$ 1 milhão de dólares (cerca de R$ 6,1 milhões de reais). A empresa é especializada na recuperação de residências afetadas por desastres naturais.

Outro presente vem da construtora Maison Contractors. Ela vai disponibilizar serviços e descontos em construção para as celebridades indicadas. Se o indicado não querer ou precisar do serviço, há a possibilidade de repassar para uma vítima dos incêndios que atingiram a maior cidade da Califórnia.

Viagens para relaxar também estão entre os presentes. Dentre elas estão um pacote de cinco noites em um retiro de luxo no Sri Lanka da Santani, que possui um dos oito melhores spas do mundo, segundo seu site; uma viagem de quatro noites nos resorts JOALI Maldives e JOALI BEING, nas Maldivas; e uma estadia no hotel cinco estrelas Cotton House, em Barcelona (Espanha). As experiências citadas estão avaliadas em pelo menos US$ 25 mil dólares (cerca de R$ 145 mil reais).