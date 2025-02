De Carla Perez às ‘Sheilas’: as musas do Axé que ficaram nuas na Playboy

Durante décadas a Playboy tirou a roupa de diversas personalidades da TV, da música e do esporte brasileiro. Entre as capas mais memoráveis da revista no Brasil, estão aquelas protagonizadas por musas icônicas do Axé, a exemplo de Carla Perez e as "Sheilas" Mello e Carvalho.

Carla Perez

Carla Perez Imagem: Reprodução/Instagram

Musa do É o Tchan, Perez estampou sua primeira Playboy em outubro de 1996. A edição da dançarina foi um verdadeiro sucesso, com 778 mil exemplares comercializados.