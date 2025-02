Dantinhas: Camilla é manipuladora e não poupa esforços para distorcer fatos

O embate entre Camilla e Vitória Strada tem sido um dos principais temas do BBB 25. A trancista chegou a acusar a atriz de racismo, com o apoio de sua irmã, Thamiris. Este foi um dos temas debatidos por Dieguinho e Dantinhas no Central Splash desta terça-feira (25).

Uma das acusações que Camilla fez para Vitória foi de que a atriz supostamente teria lhe chamado de agressiva enquanto elas discutiam. No entanto, Vitória não usou essa palavra. Apesar disso, a atriz tem se desculpado com as duas, inclusive durante o último Sincerão.

Dantinhas acredita que as irmãs têm feito um jogo externo ruim, apesar do público saber como Vitória respondeu Camilla. Dieguinho discorda, e defende que Camila começou toda uma crise e, depois que o caos já estava instaurado, decidiu apontar para a atriz como a grande culpada de tudo.