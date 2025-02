Christina Rocha expõe desejo de comandar reality show: 'Não seria boazinha'

Christina Rocha, 67, surpreendeu o público ao surgir numa chamada do BBB 25 (Globo) no início do ano. A apresentadora, que deixou o SBT em maio do ano passado, mergulhou no mundo dos realities shows e até ganhou um seu: o Arrocha, Christina no Kwai. Segundo ela, é uma fase reinvenção profissional.

O ano de 2024 foi de mudanças pra mim. Estava querendo fazer coisas novas mesmo, é bom arriscar, fazer outras coisas. Quando tive a oportunidade de fazer um vídeo pro Big Brother foi uma coisa nova. Eu sou geminiana, né? Às vezes, ficamos muito tempo fazendo uma mesma coisa e é muito bom ir para novos caminhos. Novos ciclos se abrem, novos caminhos, e eu estou adorando fazer esse programa com o Kwai, porque gosto de entretenimento e coisas leves.

Christina Rocha, em entrevista exclusiva para Splash

A apresentadora revelou que escondeu de amigos e até familiares o convite da Globo para gravar uma chamada do BBB 25. "O silêncio é a alma do negócio. Eu, apesar de ter esse jeitão expansivo, sou muito fechada com as minhas coisas, principalmente com as minhas coisas profissionais. Então, quando surgiu a oportunidade, não falei para ninguém e fiquei na minha".