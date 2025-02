Chico: Vitória é um delírio das redes sociais e será eliminada do BBB 25

Vitória Strada está em mais um Paredão no BBB 25. A atriz disputa sua permanência no programa contra Diogo e Vilma, e o resultado será divulgado na edição ao vivo desta terça-feira (25). Chico Barney e Bárbara Saryne falam sobre seu futuro no programa durante o Central Splash de hoje.

Apesar da última parcial da enquete UOL mostrar uma possível saída de Vilma do programa, com 46,18% dos votos. Vitória aparece logo em seguida, e Diogo não corre riscos para o público do UOL

Para Bárbara Saryne, o público do BBB tinha um pequeno ranço de Vitória, mas ela soube aproveitar bem o espaço no Sincerão da noite de segunda-feira (24). Na dinâmica, ela rompeu relações com Camilla, com quem tem tido embates nos últimos dias. Ela acredita que Diogo vai deixar o programa.