Carolina Dieckmann compara fotos aos 23 e aos 46 anos: 'Deu bom ou ruim?'

Carolina Dieckmann, 46, comparou sua imagem atual com a que ostentava aos 23 anos, época em que gravou a novela "Mulheres Apaixonadas" (Globo).

O que aconteceu

A atriz convidou seus seguidores a opinarem a respeito de sua evolução estética ao longo desses anos. "E aí? Deu bom ou deu ruim?", questionou ela, abrindo uma enquete nos stories de seu Instagram.

Carolina filosofou sobre a importância de envelhecer com saúde e satisfação. "Me mandaram essa foto do Instagram e falei: 'Caramba!' Como é bom se cuidar. Como é bom procurar um profissional que você admira, que confia, e ver que dá para gerenciar o seu envelhecimento, amadurecimento do jeito que você quiser, com cuidado. Não só se cuidar, mas também ser cuidada."