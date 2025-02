Camilla e Vitória esclarecem treta no BBB 25: 'Não quero te prejudicar'

Camilla explicou por que demorou a conversar com a antiga aliada. "Vitória, sabe por que eu não queria conversar com você? Por que eu não queria te atrapalhar. Sabe por que eu não queria falar contigo naquele dia? Por que não queria que você ficasse sozinha. Sabe por que não te chamei no Sincerão? Por que não quis que ficasse um climão no quarto."

Todas as vezes que me chamaram ali, me doeu pra caramba, porque ninguém viu o meu lado! Ninguém me perguntou nada! Vitória, na minha vida e na Thamiris, você sabe como nós somos. A gente mostra ser forte pra caramba, mas a gente não é tão forte assim. Só eu sei o quanto eu tô sentindo aqui dentro. Camilla

Camilla voltou a criticar Vitória por ter supostamente usado a palavra "agressiva" para ela. "A palavra que você usou pra gente, pra mim que sou preta, mano... Sei que o cancelamento é diferente lá fora até pra nós duas. Se você for cancelada, vai ser diferente pra mim."

A atriz rebateu. "E não estou preocupada em ser cancelada. Eu fiquei mal foi primeiramente por você e, segundo, por todas as pessoas que podem ter se sentido mal pelo que eu falei."

Camilla apontou ainda não querer levar a treta das duas para uma questão racial. "Mas não estou querendo entrar no ponto de nada de racismo, tá? Estou falando sobre dor mesmo. Eu não pensei nessa parte. Eu não quero te prejudicar, Vitória. Não quero mesmo. Só que eu fiquei muito triste e falei 'cara, vendo todo o cenário, você ainda curtiu hoje e eu nem consegui curtir'."

