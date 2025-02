Cães de 'Ainda Estou Aqui' vencem 'Oscar canino' por participação no filme

O prêmio principal, na categoria Melhor do Mundo, ficou para Peggy, cão do filme "Deadpool & Wolverine". O bichinho, vale lembrar, já havia sido anteriormente 'premiado' como cão mais feio da Grã-Bretanha.

O Fido foi criado em 2007 no Reino Unidos e desde então galardoa anualmente os destaques caninos do cinema. O nome do prêmio é uma sigla para "For Incredible Dogs On Screen" ("Para Cães Incríveis em Cena", em tradução livre).