Botão misterioso levará brother ao Quarto do Desafio do BBB 25; entenda

No quarto, que é completamente escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra VIP. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar um botão dentro do tempo determinado . Tadeu Schmidt

O apresentador ainda explicou as consequências da dinâmica. "Se conseguir completar, vai pro VIP, veta mais uma pessoa da Prova do Líder e ganha imunidade. Se não conseguir, vai pra Xepa, tá fora da Prova do Líder e no Paredão."

BBB 25 - Enquete UOL: Diogo, Vitória ou Vilma, quem você quer eliminar no 6º Paredão? Vitória Fábio Rocha/Globo Diogo Globo/Fábio Rocha Vilma Globo/Fábio Rocha A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

