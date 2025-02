BBB 25: Reviravolta? Horas antes da eliminação, sister perde votos

Diogo Almeida, Vitória Strada e Vilma disputam o sexto Paredão do BBB 25 (Globo) e um deles vai ser eliminado no programa de terça-feira (25). Saiba como está a votação, de acordo com a parcial da enquete UOL:

Parcial da enquete UOL

Na mais recente atualização da enquete, às 7h30 desta terça-feira (25), Vilma seguia como a possível eliminada desta terça-feira (25). A mãe de Diogo Almeida, no entanto, perdeu alguns votos e somava agora 46,24%