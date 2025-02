Ator de 'Sex Education' é condenado a 15 anos de prisão por crime sexual

Entre as vítimas do ator, estão um menino entre nove e 10 anos, uma criança, duas adolescentes e uma mulher. O juiz afirmou que ele "usou seu status de celebridade menor para caçar garotas jovens, inocentes e impressionáveis".

O promotor ainda disse que Alexandre Westwood "normalizou o abuso sexual ainda criança". Quando ele tinha 10 anos, iniciou as primeiras ofensas com uma vítima de seis. Entre 2010 e 2018, "a vítima foi obrigada a assistir pornografia, tocada e incitada a se envolver em atividade sexual" centenas de vezes, segundo a BBC. Aos 18 anos, ele fez um "jogo" com um garoto de 10 anos, encorajando ele a se tocar.

As duas adolescentes vítimas de Westwood foram abusadas durante aulas de atuação. A primeira entre novembro de 2020 e setembro de 2021, sendo pressionada a discutir e encenar cenas sexualmente explícitas, além de ser estuprada e abusada. A segunda ocorreu de maio a agosto de 2021, quando o ator tocou seu peito e região íntima, enquanto encenavam cenas sexuais.

A vítima adulta de Alexandre Westwood foi abusada sexualmente entre setembro de 2020 e outubro de 2021. Ela foi repentinamente imobilizada e teve que morder o ator para conseguir escapar.

Westwood apareceu em 17 episódios de "Sex Education", porém, como um aluno não creditado. De acordo com o IMDB, ele ainda fez parte da série britânica "Doctors", em dois papéis diferentes, também não creditados.