Assumidos, Allan Souza Lima recebe carinho de Débora Nascimento em barco

Os dois "assumiram" de vez ainda no começo do mês após especulações, também com Débora fazendo cafuné no ator. O colunista de Splash, Lucas Pasin, chegou a publicar bastidores do casal que já tinham assumido relação para pessoas próximas e estavam "apaixonados".

Publicação de Allan Souza Lima recebeu diversos comentários. "Olha que inglês em dia, OMG", comentou a atriz e fotógrafa Adri Lima. "Quem não escutar essa música e ficar assim, tá ouvindo errado! Lindos", escreveu uma fã. "Que acerto de casal", disse outra.