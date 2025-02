Apresentador de TV quebra caneca ao vivo em programa e fere a própria mão

Jon Stewart, 62, surpreendeu os espectadores de seu programa The Daily Show (Comedy Central), nos Estados Unidos, ao quebrar uma cena ao vivo e ferir a própria mão com os cacos do objeto.

O que aconteceu

Tudo começou quando o apresentador repercutiu uma notícia sobre a negociação do ex-presidente Joe Biden, 82, com industriais farmacêuticas pela redução do preço de dez medicamentos. "As empresas que subsidiamos com bilhões de dólares estão nos permitindo o privilégio de negociar o preço de dez de seus medicamentos", ironizou ele.

Para Stewart, a medida é insuficiente para sanar o problema do alto custo farmacêutico nos EUA. "Estamos tão insensíveis a isso que realmente apregoamos pequenas rachaduras nessa exploração como vitória. Seria constrangedor se não fosse uma pequena gota no oceano. Porque já pagamos por eles [medicamentos] com nossos subsídios."