Aneurisma, mentira e muito choro: Hugo vai morrer em 'Mania de Você'?

Ele não sabe que o exame foi falsificado por Robson (Eriberto Leão). O inescrupuloso foi à casa de Fátima e deixa o envelope com o resultado sem que ninguém percebesse.

No capítulo de quinta-feira (27), Hugo será demitido por Magda. Com isso, ele tomará a decisão de trabalhar com Diana enquanto não acha um novo emprego. Também será uma forma de aproveitar a família diante de seu estado de saúde.

Hugo e Robson em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Achando que vai morrer, Hugo pede a Iarlei (Lucas Wickhaus) que cuide de sua família após sua partida. Enganado por Robson, ele começa a pensar em como deixar Diana e Bruna (Duda Batsow) amparadas.

Diana nota que Hugo mudou depois que fez seus exames. Com isso, ela tentará de tudo para descobrir a verdade sobre os resultados e deverá matar a charada sobre a falcatrua de Robson.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.