BBB: Casal Aline e Diogo estremece após descoberta de interesse em Giovanna

O clima esquentou na casa do BBB 25 após o Sincerão desta segunda-feira (24). O casal Aline e Diogo Almeida protagonizou uma discussão no meio da sala depois que Aline descobriu, por meio de outros brothers, que Diogo havia demonstrado interesse por Giovanna no início do reality.

O que houve

Incomodado com a situação, Diogo procurou Aline para conversar. "Você falou que eu estava vivendo um conflito. [...] Parecia que eu estava com você, mas estava na dúvida se queria estar com você ou com outra pessoa."