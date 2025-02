Yas: Virginia tem que abrir os olhos após separações na Fazenda Talismã

A ex-participante do BBB Hariany anunciou o fim do seu relacionamento com Matheus Vargas. Ele se tornou o segundo filho do cantor Leonardo a ficar solteiro nos últimos dias, seguido de João Guilherme, que estava há pouco mais de um ano com Bruna Marquezine. A crise amorosa na Fazenda Talismã foi um dos temas do Splash Show desta segunda-feira (24).

Hariany não deixou claro o motivo do término com o filho do sertanejo, mas a decisão foi comunicada depois de um vídeo de Matheus viralizar nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece acompanhado de outra mulher.

João Guilherme e Bruna também não divulgaram o motivo para o fim da relação, que aconteceu poucos dias depois da atriz visitar a Fazenda Talismã, de Leonardo, para celebrar o aniversário do influenciador.