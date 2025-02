Protagonista de 6 novelas e fisioterapeuta: você reconhece essa atriz?

Quem pensou em Paolla Oliveira, acertou

Paolla Oliveira quando criança e em foto recente Imagem: Reprodução

Após trabalhar no SBT, Paolla Oliveira fez sua primeira novela, "Metamorphosis" (2004/Record). No ano seguinte fez seu début na Globo, com uma participação em "Malhação" e desde então não saiu mais da emissora.

Foi a protagonista de, ao menos, seis novelas: "O Profeta" (2006), "Insensato Coração" (2011), "Amor à Vida" (2013), "Além do Tempo" (2015), "A Força do Querer" (2017) e "Cara e Coragem" (2022).

Paolla Oliveira, 42, estará no elenco do remake de "Vale Tudo", que estreia em março deste ano. Na trama célebre a atriz dará vida a Heleninha Roitman, papel que foi de Renata Sorrah na primeira versão.