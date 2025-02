Violentada, Anita recebe apoio de quem menos imagina em 'Garota do Momento'

Alfredo (Eduardo Sterblitch), Anita (Maria Flor) e Eugênia (Klara Castanho) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beto se incomoda com Cássio. Ulisses estranha o comportamento de Glorinha. Sérgio apresenta a nova novela à imprensa. Bia e Maristela se irritam com o sucesso de Beatriz. Beto termina o seu curta-metragem.

Ulisses lamenta a distância de Glorinha. Marlene flagra Juliano e Zélia juntos. Bia percebe o incômodo de Cássio com o sucesso de Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.