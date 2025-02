Vem recorde de rejeição do BBB 25? Enquete do UOL mostra sister em apuros

As parciais da enquete UOL desta segunda-feira (24) mantêm o mesmo cenário e apontam quem deve deixar o jogo nesta terça-feira (25). Vilma, Vitória e Diogo disputam a preferência do público.

Parcial da enquete UOL

Ao longo do dia, Vilma permaneceu na liderança da enquete. No recorte mais recente, às 19h, somava 48,01% dos votos para sair do reality show.