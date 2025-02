'Vale Tudo': Malu Galli vive irmã da terrível vilã Odete Roitman; veja foto

Do alto da sua mansão na zona central do Rio de Janeiro, Celina vive uma vida tranquila e dedica o tempo que tem de sobra ao cuidado dos jardins da casa e a trabalhos sociais. Viúva e sem filhos, coube a ela criar os sobrinhos Afonso (Humberto Carrão), Heleninha (Paolla Oliveira) e o filho mais velho de Odete, morto tragicamente num acidente de carro, uma vez que a irmã nunca teve tempo nem paciência para a maternidade.

Sempre presente e permissiva com os sobrinhos, faz todas as vontades de Afonso e Heleninha para compensar a ausência dos pais na vida deles. Conta com a primorosa ajuda de Eugenio (Luis Salem), mordomo da família, que está sempre pronto para servir e cuidar dos seus patrões.

Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' Imagem: Marcos Serra Lima/Globo

Com previsão de estreia para março, 'Vale Tudo' é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.