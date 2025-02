Thamiris lamenta por irmã, e Gracyanne diz não se identificar com Vitória

No quarto Nordeste, Thamiris conversou com Gracyanne Barbosa sobre sua irmã. "A dor da Vitória vai ser muito mais bem vista agora, e não é que esteja doendo, eu entendi que a Vitória queria muito a amizade da Camilla, mas se ela queria tanto a amizade da Camilla, a raiva dela do Paredão explodiu em cima de uma parada sendo que ela tá vindo de vários paredões. Será que é só por isso? Será que ela não podia entrar aqui, já que ela gosta tanto da gente?", questionou

Em seguida, Thamiris disse que sua irmã nunca será "compreendida" da mesma forma que Vitória.

Ninguém vai nunca vai comprar o barulho... Quando a Camilla fala alto e grita aqui, ainda que o outro esteja falando alto, ela é vista como grosseira. Ela não entra em um lugar de cuidado. Por isso que eu sempre travei a Camilla, meu medo é esse Thamiris

Gracyanne concordou. "É diferente, eu entendo".

Mais cedo, a influenciadora chegou a dizer para o restante da casa que nem ela e nem as irmãs se identificam com Vitória Strada. "Éramos aliadas, aconteceu de estarmos no mesmo quarto", disse. "Mas não seria algo que aconteceria, não é natural. Não por nada, Vitória é maravilhosa, mas por identificação, papo, conversa, vivência, maturidade".

