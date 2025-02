Saryne: Camilla larga mão de tudo no BBB 25 ao falar 'na cara' as verdades

Bárbara Saryne concorda que o discurso de ambas é muito fraco, justamente por que elas batem na tecla da injustiça com frequência. Para a comentarista, as irmãs tiveram uma reação exagerada em relação à atriz. No entanto, ela acredita que Camilla largou mão de manter suas opiniões sobre Vitória em segredo ao falar tudo na cara dela.

Talvez o problema da situação toda seja a falta de coragem da Camilla e da Thamiris de expor tudo o que elas pensam sobre a Vitória, tirando essa questão do voto.

Bárbara Saryne

