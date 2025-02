Saiba quem é Luísa Perissé, que viralizou com o 'Trap do Trepa Trepa'

Luísa Perissé, 25, viralizou, recentemente, com sua música "Trap do Trepa Trepa", apontada por internautas como o hit do Carnaval 2025.

O que aconteceu

A canção foi apresentada no podcast "Pé no Sofá Pod", ao lado de sua mãe, a atriz Heloísa Périssé, 58. Na entrevista, a anfitriã do programa pergunta para Heloísa qual atitude da filha a deixava sem palavras.

A veterana, então, não perdeu tempo. "Ah, gente. As músicas que ela faz". Luísa, então, cantou um trecho da canção, que tomou conta das redes sociais.