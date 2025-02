Roberta Flack, cantora de 'Killing Me Softly', morre aos 88 anos

Ela deixa um filho, o músico Bernard Wright.

Flack fez sucesso nos anos 70

O primeiro grande sucesso comercial de Roberta Flack foi "The First Time Ever I Saw Your Face". A versão dela foi "descoberta" pelo grande público em 1971, após ser incluída no filme "Perversa Paixão", de Clint Eastwood, impulsionando sua carreira. Antes disso, ela já havia alcançado o top 10 com sua versão de "You've Got a Friend", de Carole King.

Na sequência, ela chegou ao topo das paradas com "Killing Me Softly". "The First Time Ever I Saw Your Face" e "Killing Me Softly" foram premiadas em dois anos seguidos no Grammy na categoria de gravação do ano, feito que só foi repetido pelo U2 em 2002.

"Killing Me Softly" foi regravada pelos Fugees e Lauryn Hill em 1996. A versão deles também alcançou o topo das paradas de R&B.

Em 1974, o sucesso da vez foi "Where is The Love", gravada com Donny Hathaway e premiada com um Grammy. A faixa foi regravada por artistas como Sérgio Mendes e Liza Minnelli.