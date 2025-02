Richard Gere odiou esse filme e só atuou por necessidade: 'Nunca faria'

Richard Gere, 75, assumiu no passado que não teria aceitado fazer dois de seus filmes mais famosos e adorados pelo público se não fosse pela necessidade.

O que aconteceu

Com 50 anos de carreira no cinema, Richard Gere é lembrado por inúmeros papéis icônicos. Sua carreira decolou quando fez "Cinzas do Paraíso" (1978), de Terrence Malick (A Árvore da Vida), ao lado de Brooke Adams, Sam Shepard e Linda Manz.

Depois, o ator esteve em "Gigolô Americano" (1980) e "A Força do Destino" (1982). Tanto nestes dois quanto em "Cinzas do Paraíso", Gere interpretou personagens que seriam destinados a John Travolta, que recusou os papéis.