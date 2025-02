Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 25/2 a 8/3

Chico se preocupa com o pedido de Violeta. Tati reclama de Jin. Sebastian avisa a Joyce que irá viajar. Jin explica para Madalena a discussão que teve com Tati. Chico segue Madalena. Edson pede para conversar com Sidney, e Cida se preocupa. Belisa tenta conversar com Gigi. Sebastian se despede de Roxelle. Osmar sonda com Tati sobre a separação de Madalena e Jão. Marco descobre uma pista sobre sua mãe. Jão é rude ao falar com Matias. Jin pega sua fantasia de bate-bola. Violeta avisa a Aquiles para seguir Chico. Madalena experimenta a fantasia de bate-bola.

Sábado, 1º de março

Madalena agradece Jin pela ajuda com a fantasia. Gigi e Marco tentam convencer Edilene a falar o paradeiro de Ruth. Tati reclama de Jin para Osmar. Marco estranha a troca de olhares com Edilene. Osmar questiona Violeta sobre Aquiles estar próximo à casa de Doralice, e ela tenta desconversar. Edson repreende Sidney. Chico e Aquiles seguem Madalena e Jin. Chico aborda Madalena vestida de bate-bola. Violeta manda Aquiles assumir o lugar de Chico e executar sua ordem no lugar dele. Min-Ji e Hana se hospedam no hostel de Tereza e Jayme. Violeta marca seu casamento com Osmar para depois do Carnaval. O Dragão Suburbano se prepara para desfilar, e Chico e Aquiles observam a movimentação.

Segunda-feira, 3 de março

Tereza fala para Min-Ji e Hana sobre Tati e Jin. Tati vai ao hostel falar com Hana. Aquiles atira contra Madalena, sob as ordens de Violeta. Chico troca tiros com Aquiles e conta para Madalena sobre a ordem que recebeu de Violeta. Jin leva Moreira até Chico. Madalena avisa a Tati e pede que ela não conte nada para Doralice. Cacá se desespera ao saber sobre Chico. Tati conta para Osmar que Violeta pediu para que a irmã fosse eliminada. Madalena fala para Jão sobre o atentado, e ele a abraça no momento em que Matias se aproxima. Osmar tira satisfação com Violeta sobre o atentado contra Madalena.

Terça-feira, 4 de março