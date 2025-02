'Vale Tudo': relembre principais personagens antes da estreia do remake

César (Cauã Reymond): charmoso modelo que tem um quê de mau-caratismo que lhe é familiar. César sempre demonstrou aptidão para os esportes, mas nunca se dedicou seriamente a nenhum. Seu grande bilhete premiado veio em forma de beleza e a falta de ética necessária para usar isso para se dar bem. Não à toa, ele vê em Maria de Fátima a parceira ideal para seus golpes.

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ivan (Renato Góes): dono de um vasto e qualificado currículo, o executivo consegue um emprego no Rio e se muda de mala e cuia para a cidade carioca logo no início da trama. A chegada de Ivan ao Rio também é marcada pelo encontro com Raquel. Em pouco tempo, ele se vê apaixonado pela garra e honestidade de protagonista, sendo o alicerce um do outro na reconstrução de vida na cidade.

Ivan (Renato Goes) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Leila (Carolina Dieckmann): ex-mulher de Ivan, com quem tem um filho, porém, enquanto o ex-marido dorme e acorda em busca da grande oportunidade que vai mudar sua vida, Leila parece viver em outro mundo. Ela é uma mulher que gosta de fazer as coisas no seu tempo e de ter a quem pedir ajuda. Leila cresceu ouvindo de sua mãe que "era bonita demais pra trabalhar" e, por mais que não acredite nisso, algo desse lema ressoa nas suas atitudes.