Recém-solteira, Bruna Marquezine posa de biquíni amarelo e curte dia de sol

Temperaturas marcaram mais de 33º C nas estações meteorológicas do Inmet na cidade do Rio de Janeiro neste domingo (24). No Forte de Copacabana foram 33,8ºC, enquanto na Vila Militar registrou 34,9ºC.

Bruna Marquezine posa de biquíni amarelo, no Rio Imagem: Reprodução/Instagram @brunamarquezine

Publicação de Marquezine vem quatro dias após o anúncio do término de seu relacionamento com João Guilherme. Os dois estavam juntos publicamente desde pelo menos junho de 2024.

Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. diz nota da assessoria de imprensa da atriz

Ainda neste domingo antes de posar de biquíni, Marquezine aproveitou para fazer um repost reflexivo exaltando as pessoas transgênero: "Um mundo sem pessoas trans nunca existiu e nunca existirá", informou publicação compartilhada pela atriz.