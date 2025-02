Queridômetro reflete distanciamento entre Vitória e o quarto Nordeste

Com exceção da ginasta, as três jogadoras do quarto Nordeste também deram "coração partido" para Vitória. Outra pessoa a receber o emoji de Gracyanne e Camilla foi Renata.

Após movimentar a casa com a treta, Camilla recebeu "alvo" de Diogo Almeida, Renata e Eva. Enquanto isso, Thamiris distribuiu o emoji para Diego, Diogo, Eva, Renata e Vilma.

Emparedada, Vilma distribuiu "biscoito" para Joselma, Thamiris, Camilla e Vinícius. Este último brother também enviou o emoji para a trancista.

