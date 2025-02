Parcial da enquete UOL: rejeição se consolida e sister deve sair do BBB 25

Os dados da enquete UOL desta segunda-feira (24) indicam que uma participante está em risco no sexto paredão do reality show da TV Globo. Vitória Strada, Diogo Almeida e Vilma disputam a preferência do público para permanecer na competição pelo prêmio.

Parcial da enquete UOL

O cenário das últimas horas permaneceu inalterado, reforçando a alta rejeição de Vilma, que pode ser eliminada na noite de terça-feira (25). Na parcial das 16h20 (horário de Brasília), ela acumulava 48,48% dos votos.