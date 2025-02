Torta de fezes? Vencedora do Oscar pede 'doações' para presentear Elon Musk

Preciso de uma baunilha da boa do México e de xarope de bordo do Canadá. As tortas são edição limitada e o sabor é milho e chocolate. Preciso de muitas doações para o 'ingrediente especial'. Comam milho pra caramba. As vendas são únicas Octavia Spencer

Octavia Spencer em cena de 'Histórias Cruzadas' (2011) Imagem: Reprodução

No longa, Minny faz uma torta com suas próprias fezes e entrega à ex-patroa, que se delicia com o presente. Demitida injustamente, a empregada doméstica diz querer selar a paz com a dondoca e a engana facilmente. O filme se passa

A riquinha elogia o doce e questiona os ingredientes e Minny diz que o segredo está em uma "baunilha do México". Em sua postagem direcionada a Musk e a outros agentes do governo Trump, Octavia faz questão de colocar "México" em letras garrafais, fazendo referência ao país que têm sofrido com as novas regras de imigração e mudanças nas relações econômicas.

Só após ver a ex-chefe comer dois pedaços da "iguaria", Minny revela ter substituído chocolate por seu cocô. "Come meu cocô!", ordena a empregada. A loira pergunta se ela enlouqueceu. "Eu não, mas a senhora vai... Por que acabou de fazer isso [comer as fezes]", responde Minny, satisfeita com a vingança.