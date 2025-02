Oscar anuncia performances musicais com Cynthia Erivo, Ariana Grande e Lisa

Demais apresentações incluem Lisa, do Blackpink, e também Doja Cat, Raye — as três lançaram música recentemente. Queen Latifah também vai performar na noite de domingo.

A Academia não deu detalhes de como serão as apresentações — nem se podem haver outras. A organização informa apenas que vai celebrar Los Angeles e a comunidade do cinema: "Espero o inesperado — somente no Oscar", garante.

Neste ano, o Oscar não vai ter as tradicionais performances dos indicados a melhor canção. Contudo, Erivo e Grande já eram especuladas como atrações do evento.